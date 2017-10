El corte total en el Atuel se mantiene y no habrá agua ni para el turismo

El corte en el río Atuel se mantendrá hasta la semana que viene y luego de una extensa reunión entre autoridades de Irrigación con los inspectores de cauce, la asamblea decidió no realizar ningúna erogación parcial durante el fin de semana.

Con esta determinación la posibilidad de que el turismo cuente con un caudal mínimo en horario reducido quedó descartada.

Si bien en principio había acuerdo entre las inspecciones de entregar agua entre las once de la mañana y las cinco de la tarde durante sábado y domingo para que los prestadores atendieran la demanda de los turistas, la decisión final fue la contraria.

La resolución que adoptó la asamblea tuvo como punto de partida las copiosas lluvias del miércoles y jueves que abastecieron la demanda para el riego agrícola.

A raíz de esta situación, la erogación de 22 metros cúbicos por segundo que se había planteado para el fin de semana no ingresaría al sistema de riego y el recurso simplemente se perdería.

"En principio los inspectores no se oponían a realizar una erogación parcial y anticipadamente había inspecciones que habían manifestado que podían hacer una captación del recurso" sin embargo al "ver que en lo técnico, una parte importante de ese caudal no se podía ingresar al sistema de riego, resolvieron (los inspectores de cauce) no hacer una erogación", manifestó Fernando Gomensoro, secretario de Recursos Hídricos de Irrigación, con el acta en mano firmada por los regantes y las autoridades del DGI.

El corte que comenzó el jueves pasado a las dos de la tarde se mantendrá como mínimo hasta el viernes, sin embargo "vamos a ir analizando las distintas situaciones que se presenten y los pedidos de las inspecciones de cauce", afirmó Mario Barbieri, subdelegado de Aguas del Río Atuel.