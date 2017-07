Escaparon de Venezuela y llegaron al sur mendocino en busca de un futuro mejor

Tardaron 169 horas de viaje y cruzaron cinco países para viajar del extremo norte de América del Sur hasta la Argentina. David Ruiz Pantaleón (43) tiró a la basura 23 años de servicio y le regaló al presidente Nicolás Maduro los dos años que le restaban para obtener una jubilación. Bersay Rojas (39) hizo lo mismo, desechó 18 años de pasión y dedicación como maestra en las escuelas rurales venezolanas, a falta de dos para jubilarse.

Venezuela está inmersa en una profunda crisis política, caos económico y un ambiente de inseguridad que no tiene límites.

Una situación que se tornó insoportable y llevó al matrimonio con dos hijas de 12 y 6 años a vender todos sus bienes, cargar sus pertenencias en cuatro valijas y emprender el viaje de sus vidas hacia un destino que les abra las puertas a la esperanza de un futuro mejor.

La familia venezolana llegó a General Alvear hace 23 días. El destino lo marcó la presencia de José Ángel Merchan y Lucía Abreu (prima de Bersay), dos compatriotas que emigraron el 31 de diciembre pasado de Venezuela escapando también de la crisis que atraviesa ese país.

"Ésta es una tierra bendecida, la gente es increíble, nos han ayudado mucho. Conseguimos camas, colchones, la Municipalidad también nos ayudó. Como somos cursillistas fuimos a misa y conocimos a la salida a Estela, nos preguntó qué necesitábamos y le dije la verdad, una plancha, porque andábamos con la ropa toda arrugada. Nos regaló la plancha. Los chicos ya empezaron la escuela porque nos dieron lugar en el Instituto San Antonio y hasta los uniformes escolares", esas fueron las primeras apreciaciones de David Ruiz.

Para describir la situación en su país natal y lo que los llevó a dejar Venezuela, David fue claro y lo reflejó con un simple ejemplo. "Vendimos hasta el apartamento y con lo que juntamos no nos alcanzó para comprar cuatro pasajes aéreos".

Bersay es muy calmada, serena al hablar y de voz suave, pero las palabras que salen de su boca son duras como la roca.

"No nos podíamos alimentar bien, tener que dormir en la calle (haciendo cola) para poder comprar al otro día o incluso faltar al trabajo porque hay que ir a comprar comida o productos de higiene. O tener la humillación que comprar el CLAP (bolsón con productos que provee el gobierno) cada 15 días y arreglarnos con eso, además de que es costoso. Hablar hoy en día de política, o te callas o te matan, sino vas presa con 9 imputaciones de algo que no hiciste. Salís a la calle y no sabes si regresas. Y no me lo contó nadie, lo viví yo", relató la mujer.

"La salud es como acá, pública, pero no hay insumos, tampoco medicamentos. Si a uno le pasa algo hay que andar por internet (redes sociales) buscando el medicamento, comprarlo en subastas y a un precio muy alto", agregó David.

Él es diseñador gráfico y ella licenciada en educación y los dos buscan trabajo. En el caso de Bersay, la orientaron para iniciar los trámites para revalidar el título y así volver a las aulas. Igualmente, cuando solo soñaban con salir de Venezuela, la profesión no fue una limitante para estar preparada para enfrentar distintos escenarios laborales.

"Tomamos un curso de repostería y cocina, hay que estar listos para trabajar en lo que sea. No íbamos a pasar hambre allá y venir a pasar hambre acá", dijeron casi a dúo.

"Se quejan pero esta tierra es espectacular"