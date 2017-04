La guardia del hospital de Alvear colapsada con casos menores

Desde el hospital Enfermeros Argentinos en Alvear iniciaron una fuerte campaña para que la gente haga un "uso responsable de la guardia". La estadística elaborada por el personal del centro asistencial muestra que la cantidad de gente que llega a la sala de urgencias para solicitar atención es asidua y constante en el transcurso del tiempo.

Durante el 2016 ingresaron por la guardia entre 4.000 y 4.900 pacientes por mes. Esos datos reflejan que por día, como mínimo, atendieron 133,3 personas o 5,5 pacientes por hora.

La abrumadora cifra tiene un lado más complejo aún. Del total de consultas, sólo el 1% es por "códigos rojos" o casos en donde la vida está en riesgo; el 10% corresponde a patologías que requieren atención inmediata, que es considerada una emergencia o código amarillo; y el 89% restante son códigos azules o verdes, lo que implica que no hay situaciones en las que peligre vida del paciente y el caso se podría resolver con una visita a cualquier consultorio.

"Las estadísticas nos ayudan a conocer la situación y lo que estamos viendo es que la mayoría de las atenciones básicas se están atendiendo por la guardia y no por consultorio externo, y no es porque no están abiertos", sostuvo Héctor Cucharini, jefe de la guardia del hospital.

"Sabemos que para la gente es muy cómodo venir a la guardia, incluso los que tienen obra social, porque tienen todo ahí, la atención más análisis o una placa si es necesario, pero tenemos que hacer un uso responsable de la guardia y no ponerse mal cuando hay que esperar", agregó Fabio Gómez Parra, director del Enfermeros Argentinos.

Para disminuir el colapso en que está la sala de emergencias sumaron en consultorios externos la atención de patologías relacionadas a pediatría o clínica médica en horario de tarde (de 14 a 17), sin embargo "no se toman todos los turnos", afirmó Gómez Parra.

El director del hospital volvió a insistir en la necesidad de "hacer un uso responsable de la guardia y no desvirtuar el trabajo que se hace allí que es para urgencias y emergencias. No podemos colapsar la guardia con situaciones que se podrían resolver por consultorio externo".