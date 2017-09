Marcharon "a favor de la vida y contra el aborto" en San Rafael y Alvear

Marcharon por "a favor de la vida" y "en contra del aborto" este miércoles a la tarde noche en San Rafael y General Alvear.

Las movilizaciones, convocadas principalmente por organizaciones católicas y con el respaldo del Obispado, se realizaron en forma pacífica portando pancartas y carteles.

En San Rafael se concentraron en el kilómetro cero pasadas las 19.30 y la columna caminaron por las avenidas San Martín y Rivadavia.

Participaron alumnos de escuelas católicas, religiosas y público en general, que llevaban globos y carteles contra el abordo y a favor de la vida por nacer, precedidos por una gran bandera con la leyenda "Los niños no saben de leyes pero... quieren vivir".

Tanto en San Rafeal como en Alvear, la consigna de la marcha era más que suficiente y en la previa, uno de los pedidos especiales que realizaron los organizadores fue el de evitar si o si la concurrencia con banderas de cualquier signo político. Pidieron solamente banderas argentinas, globos y carteles o pancartas con mensajes a favor de la Vida.

Numerosa marcha en Alvear

Alrededor de 1.500 personas se manifestaron en Alvear bajo un grito unánime "No al aborto".

La concentración comenzó en el kilómetro cero de la ciudad, recorrió la principal avenida céntrica y culminó con un acto en la plaza Carlos María de Alvear.

"Como no vamos a estar acá apoyando la familia, no queremos que la destruyan y porque de si queremos rescatar las cosas buenas de la sociedad tenemos que fortalecer a la familia, no hay otra solución", dijo Ariel Palermo (36) que iba acompañado de su esposa Natalia y los tres hijos.

Vida 1a.jpg

"Estar presentes es alzar la voz por aquellos que no la tienen, los bebes, y en consecuencia defendemos el primero y fundamental derecho que tiene toda persona, el derecho a vivir", afirmó Vanesa Liria (32).

La consigna en Alvear, al igual que en las movilizaciones en el resto del país era el de transmitir un mensaje claro de no al aborto, pero además le incorporaron otros reclamos como el de "una sana educación sexual" y una oposición rotunda "a la ideología de género".

"Cada niño tiene derecho a la verdad y a una educación que forme, no que deforme", sostuvo Mónica Fernández (47).

Mezclados entre la gente también participaron de la marcha funcionarios municipales, entre ellos José Vílchez, secretario de Gobierno, la edil radical Nancy Vinnitchenko y el diputado provincial por el justicialismo Gustavo Majstruk.

Vida 3a.jpg

Documentos

Al término del acto hicieron público un documento dirigido al intendente Walther Marcolini en el que le solicitan poder trabajar junto a la comuna en distintas temáticas, "para que busquemos, en un clima de respeto y armonía, como asegurar en la educación la salud integral de nuestros niños y jóvenes", reza parte del escrito.

También elevarán un documento acompañado de varias planillas con firmas, dirigido a Jaime Correas, director General de Escuelas y entre otros puntos hacen hincapié en que la autoridad primera sobre los niños "es de los padres".