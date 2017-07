Volcán Peteroa: "Puede permanecer en alerta amarilla por mucho tiempo"

Debido al alerta amarilla del Volcán Peteroa la especialista Patricia Sruoga perteneciente al Servicio Geológico Minero de Argentina (SeGeMAr) explicó, que el mismo "está monitoriado del lado Argentino y del lado Chileno, por lo cual estamos en una situación de mejor conocimiento de su sistema magmático". Y llevó tranquilidad a la población al decir que "puede permenecer con este alerta por mucho tiempo".





El 8 de julio se produjo un sismo que fue registrado en los sismógrafos de Temuco (Chile), de magnitud 4 y dos días después se decretó el Alerta Amarilla. El sismo fue del tipo híbrido que implica no solamente fractura de rocas sino también ascenso de fluidos, todo esto en respuesta del movimiento sísmico.





Sruoga explicó que "estas herramientas geofísicas que nos permiten observar al volcán de manera indirecta son las señales que nos indicarían un ascenso magmático; por lo cual, según el protocolo del Servicio Nacional de Geología Minera de Chile (SerNaGeoMin), al detectar un comportamiento del volcán que se considera anómalo se decreta este tipo de alerta".





peteroa google maps.jpg Foto: Google Maps





"El alerta amarilla no es necesariamente una erupción inminente, puede pasar días, meses o no pasar absolutamente nada en el corto plazo. Si vemos el historial, vemos a un volcán histérico porque siempre fue amarillo. En mayo cambió a verde porque la actividad sísmica había disminuido, pero en este caso es muy normal que pase de verde a amarillo. El rojo está reservado a un escenario eruptivo franco y éste no es el caso", agregó la especialista.





También Patricia explicó que "la situación del volcán Peteroa lo tenemos monitoreado a partir del 2010, por la cual recién ahora podemos comenzar a entenderlo. Además, este volcán tiene un sistema hidrotermal asociado, que es muy importante, y eso hace que la presión de los fluidos genere muchas señales".





Para finalizar, dijo: "En este momento decimos que es un comportamiento habitual en este lugar y posiblemente quede en alerta amarilla por mucho tiempo. Además, no ha habido ninguna otra señal, como fumarola u olor a azufre en la zona".





volcan peteroa uno san rafael







Volcán Peteroa





A lo largo de su historia el Peteroa ha tenido distintos momentos de actividad, en 1837 hubo una erupción importante con un cráter en la cima lo que generó una lava de 600 metros.





En febrero de 1991, hubo una erupción sin lava, solo ceniza, lo que hizo que muchos descubrieran la existencia de este volcán.





Lo mismo ocurrió en el 2010, cuya actividad solo se centró en la fumarola.