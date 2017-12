Alvear: en el Concejo Deliberante aprobaron la compra de la empresa

Este jueves los nueve ediles presentes en la sesión especial que se realizó en el Concejo Deliberante, votaron a favor de la compra del inmueble donde funciona EMIXA, concretando un anhelado sueño para los productores locales, de los cuales, algunos de ellos, ya estaban llevando adelante diversos proyectos en el lugar, tal es el caso de la Cooperativa Apícola "El Chañar", compuesta por 15 productores.

El presidente del Concejo Deliberante, Pablo Longo, aseguró que "es muy bueno lograr el acompañamiento del bloque de la oposición, se hicieron todas las gestiones necesarias y es una oportunidad inmejorable para seguir aplicando estas políticas a largo plazo".

"Estamos satisfechos por la decisión tomada, sobre todo por el PJ, creo que han votado a favor de los productores" dijo Alberto García Carvajo, Presidente de El Chañar. "Nosotros estábamos metiendo todo nuestro dinero en la planta de producción, ayer se habilitó la sala por parte del SENASA, y a continuación nosotros podemos generar la comercialización con Francia"

Actualmente, Emixa funciona en el predio de la ex-interagro ubicado sobre la Ruta Nacional 188, donde se realizan diferentes actividades agrarias, tal como el acopio de la producción, la clasificación de la fruta, y hasta el fraccionamiento, como lo hace la Cooperativa Apícola "El Chañar", que a mediados del año pasado, ha podido hacer uso de dichas instalaciones, lo que le ha permitido mejorar la producción y rentabilidad de su miel, y convertirse en la única planta de extracción habilitada en el departamento.

"Este inmueble va a ser usado con la cooperativa El Chañar, como también con los fideicomisos que estamos trabajando y otros proyectos que están en carpeta" dijo el Director de Agricultura, Horacio Galaguza, destacando que ahora se contará una seguridad que antes les era ajena.

A través de EMIXA, se entregaron créditos a tasa cero con fondos provenientes de Mendoza Fiduciaria, asistiendo al productor de ciruela con el capital de trabajo necesario para levantar la cosecha en primera instancia, además se pudo trabajar de forma integrada en el acopio y comercialización, ofreciendo mejores condiciones y aumentando el valor agregado. Cerca de 30 productores participaron con éxito del programa, con un volumen de 431.570 kg, que representan 125.130kg de ciruela desecada.

La posibilidad de contar con una tamañadora brinda a su vez varios beneficio, ya que "Se mejora la rentabilidad, incluso si hay que pagar el servicio de la tamañadora. Además la principal ventaja es que el productor va a saber qué es lo que está produciendo, cuánto es el tamaño, cuánto hay de mediano y de chico; y la tecnificación le va a dar valor agregado a la producción" había destacado el ingeniero Víctor Silva quien participó del primer fideicomiso de la ciruela.

El intendente Walther Marcolini destacó el hecho de que los ediles del PJ acompañaran la compra, "Primó la racionalidad, se entendió que no se puede frenar el desarrollo en función del capricho político, quiero agradecer a los concejales en su totalidad, pero especialmente al bloque justicialista que acompañó", esto en función de que se necesitaba de una mayoría especial para la aprobación de la compra del edificio.

Si bien el inmueble está valuado en 11 millones de pesos; la DAABO (Dirección de Administración de los Activos de Ex Bancos Oficiales) lo ofreció a la Municipalidad de General Alvear por $3.600.000, a pagar en 18 cuotas de 200 mil pesos, descontables de la coparticipación, por lo que es una oportunidad única. "Esta no era solo la compra de un galpón, EMIXA es un modelo de gestión del agro, que no va a solucionar todos los problemas, pero es una herramienta más que se pone al servicio de lograr una mejora en la rentabilidad y la situación de los productores".

Fuente: Prensa Municipalidad de Alvear