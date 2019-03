Cambiemos se rompió en Córdoba y los candidatos van en listas separadas

Negri y su candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez (Frente Cívico), comunicaron ante la Junta Electoral que retiraban sus precandidaturas de las internas, y también solicitaron la "desafectación" de la estructura de Cambiemos para poder inscribir un frente electoral por afuera de la coalición, pedido que esta tarde la jueza electoral resolvió favorablemente.



De esta manera, la lista que lleva la fórmula Negri-Héctor Baldassi (PRO) y de Juez para la intendencia capitalina, será inscripta el miércoles como una nueva alianza.



Mientras tanto, la lista de Mestre-Carlos Brinner, acompañada por el ex titular de Arsat, Rodrigo de Loredo, para la intendencia capitalina, deberá ser legitimada por el Congreso de la UCR probablemente el próximo fin de semana para competir con la histórica lista 3 o con un frente electoral.



La Mesa Nacional de Cambiemos se reunió hoy en Casa Rosada para tratar, entre otros puntos, el conflicto en Córdoba y al respecto se expidió "instar a los distintos sectores internos a encontrar caminos que conduzcan a un consenso para que Cambiemos presente la fórmula más competitiva" para las elecciones del 12 de mayo.



Y en caso de que ese acuerdo no ocurriera se "deja librada la definición de la estrategia electoral a los partidos del distrito" Córdoba.



En ese sentido, el titular del bloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenof, se refirió a las decisiones de Negri y de Juez en retirar sus precandidaturas de la interna de Cambiemos y dijo que "ojalá sea un primer paso para encontrar coincidencias. La inteligencia requiere de gestos, gestos de grandeza y de entendimiento", remarcó.



Mientras tanto, desde el secretario general del radicalismo, a cargo de la Presidencia del Comité Provincial de la UCR, Alberto Zapiola, a pesar de la conflictiva realidad política en la coalición, consideró que "Mestre sigue siendo precandidato de Cambiemos" para la gobernación de Córdoba, al sostener que hasta el momento solamente se bajó de la coalición el Frente Cívico de Luis Juez.



"Cambiemos no se desintegró, el radicalismo y el PRO por ahora continúan dentro del espacio", y si la lista conformada por Negri, Baldassi y Juez se bajaron de las internas y de la coalición, la lista que encabeza Mestre "tendrá que ser consagrada para representar a Cambiemos en las elecciones" provinciales y municipales del 12 de mayo, sostuvo Zapiola.



Mientras los integrantes de la Mesa Nacional de Cambiemos deliberaba, mediante su cuenta twitter Mestre se manifestaba "expectante de conocer si al PRO nacional realmente le interesa la voluntad de cambio como a la gran mayoría de los cordobeses. Desde acá estamos más que convencidos de que el fin de los 20 años de populismo en la provincia de Córdoba va a llegar", publicó.



Un vocero de Juez manifestó a Télam que "la lista de Cambiemos no puede ser inscripta porque no tiene los avales de la mayoría de los partidos que la integran", no obstante el PRO aún no se expidió al respecto.

Por otra parte, se espera que entre hoy y mañana la jueza electoral, Marta Vidal, se expida sobre las impugnaciones que, Negri y Juez, presentaron en contra de los comicios internos impulsados por el 'Mestrismo', por "falta de garantías y transparencias" en el proceso, que ahora devino en abstracto porque la única lista que se mantiene es la de Mestre y no tiene adversarios para la compulsa.

Fuente: Télam - San Juan 8

El diputado nacional, Mario Negri (UCR), y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), competirán con listas separadas por fuera de la coalición Cambiemos en las elecciones provinciales del 12 de mayo, luego de haber fracaso los intentos de unidad promovidos desde la Mesa Nacional de Cambiemos para definir al postulante mediante comicios internos del próximo domingo, al renunciar el sector que promueve la candidatura del diputado nacional.