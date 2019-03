Cande Tinelli se sumó al carnaval con una foto desnuda

Candelaria Tinelli es una de las artistas más populares de Instagram donde tiene más de 3 millones y medio de seguidores.

Para eso, la hija de Marcelo Tinelli está siempre activa, interactúa con sus fans y publica fotos con bastante frecuencia para no defraudar a su público.

En las últimas horas, la It girl compartió una imagen muy ardiente en la que está desnuda frente al espejo. En la descripción del posteo, la joven escribió: "Why aren't you scared of me? (¿Por qué no me tienes miedo?)".

La frase pertenece al tema "Bury a Friend", de la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, estrella del pop en pleno ascenso.

En pocas horas, la publicación fue todo un éxito con más de 100 mil likes y cientos de comentarios.

Este año, la hija de Marcelo Tinelli se prepara para lo que será su actuación en el Lollapalooza Argentina 2019 el sábado 30 de este mes en el Hipódromo de San Isidro.