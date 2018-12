Daniel Vila: "Macri se perdió la oportunidad de hacer un verdadero cambio"

Las autoridades de los clubes saben quiénes son. Es cuestión de tomar una decisión política", dijo.



"Si hay una cosa cobarde es el dinero, y hay que ser muy cauteloso", dijo el empresario.

Expresó que Macri generó muchas expectativas, pero al no darse el cambio prometido, las inversiones extranjeras no llegaron y no van a llegar.

Indicó que lo que primero miran los empresario es la situación del país.

"Y Argentina está en una situación muy complicada, al punto de haber tenido que recurrir al FMI", sostuvo.

"Lo otro que miran es quién va a gobernar, en este caso quien será el sucesor de Macri. Por lo que, hasta que no este claro quién será y los proyectos con que llega al Gobierno, no habrá inversiones", agregó.

"Lo veo como un escenario limitado, pobre porque la oferta electoral es chica", sostuvo.

"Hasta acá hay dos candidatos: Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, y lo que se va formando al medio que todavía no tiene la suficiente fuerza para plantearse como una alternativa", indicó.

En este caso estimó que si tiene éxito el Peronismo Federal que está tomando impronta en Buenos Aires, se replicará a nivel provincial y "será bueno" porque brindará una oferta más variada.



El Presidente de Grupo América sentó posición de total acuerdo a la creación de una entidad financiera, tal como lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo a Diario Uno hace menos de un mes.

El empresario lo calificó como "una herramienta indispensable para el desarrollo de Mendoza". Detalló que servirá para fomentar políticas activas siempre y cuando se tenga definido a qué se dedicará la provincia.



"Lo mejor que le podría pasar a la provincia es elegir un gobernador que complete el trabajo hecho por Cornejo que es quien ordenó las cuentas", indicó.



Remarcó como principal falla de gestiones, la cuestión de que Mendoza no tenga un rumbo bien definido y diseñado, ya que aún no termina de inclinarse por el sector de la vitivinicultura, el turismo o la mineria.

"Mientras tanto, las provincias limítrofes están mucho mejor paradas a nivel económico, de industria y de comercio", puntualizó.

El empresario agregó que hasta el momento no ve que alguien esboce una propuesta en esta línea.



Caso Darthés

Vila manifestó que cambió en la sociedad toda la visión que había del respeto hacía la mujer. Sin embargo, indicó que no cree en los juzgamientos mediáticos, por lo que no avala la condena que se está dando en los medios de comunicación.