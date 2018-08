A Diego le "jode" que no lo tengan en cuenta para la Selección

Diego Maradona fue visto en Argentina en los últimos días, pese a que ya ejerce como presidente de Dynamo Brest de Bielorrusia.

Este lunes, publicó una carta en sus cuentas de Instagram y Facebook en la que explicó que se está recuperando de dos operaciones en su boca. "La verdad es que el mercado se disparó y yo no puedo jugar con la plata de los dirigentes, y mucho menos con este dolor en la boca. Así que quiero recuperarme y ponerme 10 puntos", escribió el 10.

Además, se quejó por no ser nombrado entre los candidatos a dirigir la Selección. "Me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos", disparó. Aunque luego aclaró: "De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la Selección doy la vida".









maradona1.jpg





Fuente: TNT Sports