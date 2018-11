"A mi nadie me gana de guapo"

"A mí nadie me gana de guapo, eso va para los de afuera. Yo entro, hago mi trabajo y nada más", indicó Pérez en la conferencia de prensa que compartió con Leandro Magallán en el estadio boquense.

A la vez, el capitán y referente de equipo " xeneize " indicó que "hay poco espacio para disfrutar la final", y agregó: "Ya no lo estoy disfrutando. Si tenemos la posibilidad de salir campeones si, pero ahora la vivo como una final del mundo y que no se me escapen los detalles".