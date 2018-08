A Sol Pérez le rompieron el corazón

Sin embargo, la relación duró muy poco. La modelo se enteró en un programa en vivo que el jugador estaba de novio desde hacía dos años.





Finalmente, Sol Pérez le cortó a Palacios. "Yo dije que lo quería y me arrepiento, no lo quiero más. ¡Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me las devuelva", explicó la vedette. Y le puso punto final al asunto: 2ya lo bloqueé a Palacios. Ya estoy charlando con otras personas, arreglando otras cosas. Para mí se terminó, no tengo ganas de quilombo, de todo esto".





Este viernes Sol Pérez había confesado públicamente que estaba saliendo con Exequiel Palacios, la joya del mediocampo de River . La ex chica del clima contó que el romance iba viento en popa y hasta contó intimidades de la pareja.