A su juego lo llamaron: el nuevo rol de Javier Mascherano

Estoy muy contento de anunciar que soy el nuevo Embajador de los Juegos Olímpicos de la Juventud @BuenosAires2018 y poder inspirar a los atletas de todo el mundo! #VivíElFuturo

I´m happy to announce I’m the new Youth Olympic Games @buenosaires2018 National Ambassador! pic.twitter.com/FBRk8uo5Mk