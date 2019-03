A sufrir otra vez sin Leo

No es simple jugar con Messi, se vio muchas veces en los malos resultados de la selección argentina, como el durísimo 3-1 del amistoso con Venezuela. Sin embargo es mucho más complicado jugar sin él, como también sucedió en otros cotejos de prueba después del fracaso en el Mundial de Rusia, en un 0-0 con Colombia y en un 0-1 con Brasil. Hoy será uno de estos últimos, en Marruecos. Un cotejo en el que el entrenador Lionel Scaloni probará a varios futbolistas que se juegan el pasaje a la Copa América que se jugará en junio en tierra brasileña, aunque a la vez intentará que desde el juego sus dirigidos entreguen una respuesta que se diferencie notoriamente a lo mostrado el viernes. Igual, en la formación se repetirán sólo tres nombres: Lautaro Martínez como 9, Leandro Paredes en el centro de la cancha y Gonzalo Montiel en el lateral derecho.

"Ya tengo el 80% de la lista definida para la Copa América, quedan 3 o 4 sitios que tenemos que ver", confió ayer Scaloni en conferencia de prensa. Un dato que no es menor porque para estos dos amistosos llevó a 30 jugadores y deberá bajar a 23 para presentar en el certamen sudamericano. Y entre las dudas seguramente estarán algunos de los titulares de hoy (Montiel, Guido Rodríguez y De Paul) y algún suplente o que haya jugado ante los venezolanos (Domingo Blanco, Matías Suárez o el rosarino Lisandro Martínez).

En cuanto a ese alto porcentaje que ya tiene elegido para ir a Brasil, el DT sólo confirmó a uno. Obvio: Lionel Messi. "Leo va a estar en la Copa América. Acá mostró una predisposición máxima y lo vimos muy metido. Cuando terminó el partido contra Venezuela hablamos, aunque no de lo que viene. Va a estar", aseguró el santafesino nacido en Pujato.

Y en la búsqueda de un mejor rendimiento sabe que debe trabajar mucho en el campo de juego, en los entrenamientos. Y se atajó porque "tuvimos una práctica y media" (que es cierto) y muchos llegaron cansados. Igual, probamos, lo pusimos en marcha en el amistoso porque queríamos verlo. Salió mal, pero mejor que fue ahora".

Uno de los intentos fue presentar una defensa con cinco nombres, lo que no se repetirá ni hoy. Volverá a la línea de cuatro. Y adelante para reemplazar a Messi espera que los jugadores entiendan sus funciones independientemente del 10.

"Quiero que Lo Celso haga de Lo Celso, Paredes de Paredes, Pity Martínez de Pity Martínez... Quiero que no se sientan incómodos, que hagan lo que hacen en sus clubes ni más ni menos", manifestó Scaloni.

"Hay que trabajar para que cada jugador no se sienta atraído por Leo siempre. Sí que sientan que es uno de los nuestros y que nos va a ayudar a ganar un partido", agregó el ex volante que surgió y debutó en la primera de Newell's.

El partido con Marruecos es una excusa. Un rival cualquiera, más allá de si es poderoso o no. Es el último amistoso antes de ir a Brasil.

Biglia: "En el Mundial no estuvimos a la altura"

"En el Mundial no estuvimos a la altura", aceptó Lucas Biglia, uno de los titulares en Rusia 2018, quien también había sido protagonista en Brasil 2014. Además, defendió a Messi porque aún no habló y refirió que "pasó mucho sin hablar porque duele. Porque para muchos de nosotros era la última oportunidad y no estuvimos a la altura".

"No había mucho que explicar. Y en el dolor podés decir cosas que están mal. Conviene dejar pasar un tiempo y luego dar la cara. La decepción fue muy grande", agregó el volante de Milan.

"La realidad es que llegamos mal, tratando de consolidar una idea que no pudimos plasmar. No estuvimos a la altura. Hay que hacer autocrítica, no pudimos llevar a cabo lo que nos pidió el entrenador (Jorge Sampaoli).

"La ilusión era grande por las dos Copa América (con finales perdidas por penales) y por el Mundial (el subcampeonato en Brasil), pero no llegamos de la mejor manera", reflejó. ¿Qué pasó con el DT? "Teníamos una relación abierta. El tomaba las decisiones y se hablaba lo que se podía mejorar. El problema fue tras Croacia, hubo que desmentir muchas cosas y eso complicó".