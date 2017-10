A todo o nada: Perú- Colombia, el otro partido que hay que ver

El seleccionado de fútbol de Perú, dirigido por Ricardo Gareca, se medirá con Colombia, conducido por José Néstor Pekerman, en un partido mano a mano, sin margen para el error, para concretar el sueño de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018.



El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima, desde las 20.30, con el brasileño Sandro Ricci como árbitro, quien estará acompañado por sus compatriotas Emerson de Carvalho y Marcelo van Gasse. La televisación estará a cargo de la señal alternativa de TyC Sports y TyC Sports Play.



Peruanos y colombianos jugarán con la calculadora en mano y con un oído en lo que pase en Quito, San Pablo y Asunción, ya que una combinación de resultados y de diferencia de goles puede ser determinantes para dirimir un lugar directo en Rusia o el repechaje ante Nueva Zelanda.



Colombia, que la fecha pasada vio como se le escapó la clasificación con una derrota agónica ante Paraguay, de local, todavía depende de sí misma para lograr el pase directo si vence en Lima, algo que por los últimos antecedentes parece muy posible.



En caso de empate, los colombianos irán a Rusia si Argentina no gana y Chile pierde, y si pierde tiene opciones de jugar el repechaje, aunque deberá esperar que los "albicelestes" no sumen de a tres en Quito y Paraguay no supere por goleada a Venezuela.



Por su parte, Perú, que viene de sacar un valioso empate en La Bombonera, depende de otros resultados para conseguir pasaje directo a tierras rusas, ya que si gana deberá esperar que Chile no lo haga en Brasil y que Argentina iguale con Ecuador o no logre vencer por una diferencia de gol mayor al resultado en Lima.



Si los peruanos empatan o pierden deberán acudir más que nunca a las matemáticas para mantener su quinto lugar, o esperar que Argentina y Paraguay no logren imponerse en sus respectivos partidos.



Después de tener la clasificación al Mundial en el bolsillo y perderla en tres minutos, con los dos goles de Oscar Cardozo y Antonio Sanabria, los dirigidos por José Pekerman deben dar vuelta la página y recuperarse lo antes posible ya que se juega un duelo a todo o nada.



El conjunto "cafetero" se apega a una estadística que ilusiona para conseguir la victoria en Lima, ya que desde hace siete Eliminatorias, o sea, 38 años que no pierde en el país incaico, periodo en el que logró cuatro victorias y tres empates.



Pekerman, cuya preocupación principal son los altibajos que sufre su equipo durante los partidos, alineará como titulares a Frank Fabra y Wilmar Barrios, ambos jugadores de Boca Juniors.



Los dirigidos por Ricardo Gareca, en tanto, se encuentran ante la chance histórica de clasificar a una Copa del Mundo después de 36 años (su última actuación fue en España 1982).



Gareca enfatizó que sus dirigidos son conscientes de que no tienen "nada asegurado" y mantienen el respeto por Colombia.



Perú podrá contar ante Colombia con todos sus jugadores, incluidos el defensor Christian Ramos y los mediocampistas Christian Cueva y André Carrillo, habituales titulares que se perdieron por suspensión el choque ante los argentinos.



Probables formaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Christian Cueva; Edison Flores y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Óscar Murillo, Davinson Sánchez y Frank Fabra; Carlos Sánchez y Wilmar Barrios; Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar y James Rodríguez; Radamel Falcao. DT: José Néstor Pekerman.



Árbitro: Sandro Ricci (Brasil).

Estadio: Nacional de Lima.

Hora de inicio: 20.30.