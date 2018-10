Este viernes en las canchas del San Rafael Tenis Club se disputará una nueva etapa del circuito que fiscaliza la Asociación Argentina de Tenis.

Del Abierto (ex G3) participarán jugadores de diversas partes de la región.

Vale señalar que solamente jugarán las categorías sub 12 varones, sub 14 damas y sub 14 varones.

Los partidos de la fase de grupo están previstos para viernes y sábado mientras que las finales están programadas para la jornada dominguera.