Admitió el error: "Las jugadas debieron revisarse en el campo de juego"

Embed

Embed ¡TREMENDO GOLPE!#LibertadoresxFOX | Román Martínez le pegó una trompada al Chino Rojas antes del tercero de Lanús pic.twitter.com/Wc7XsKlg5V — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de noviembre de 2017

El brasileño Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol , admitió que fue un "error" no haber revisado en el campo por el juez colombiano Wilmar Roldán la jugada de la mano de Iván Marcone aunque remarcó que al ser una acción de "interpretación", el VAR prefirió no intervenir., ahí estuvo el error. Sin embargo, fue una jugada de interpretación que para el árbitro no fue penal y para los asistentes del VAR tampoco mereció ser revisada", explicó Seneme en declaraciones a TyC Sports.Luego de la polémica que generó la utilización de la tecnología en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de América (en la ida no fue necesaria su utilizacion), Seneme remarcó que el protocolo del VAR sugiere no revisar las jugadas en cámara lenta."Es difícil saber en cámara lenta si el jugador toca la pelota con la mano o al revés. Se debe ver en velocidad normal para no perder la naturaleza de la jugada", detalló Seneme, quien agregó que las manos en el área son "un problema mundial, independientemente del VAR".El titular de la comisión arbitral del fútbol sudamericano también se refirió a la jugada en la que, que pudo haberse interpretado como una instancia de posible expulsión."También se debería haber revisado", señaló Seneme, quien no descartó sanciones para los árbitros que estuvieron en el estadio de Lanús.El brasileño reconoció que "hay puntos por mejorar" y que los mismos serán tratados en una reunión donde se evaluará "el partido y el procedimiento de los árbitros encargados del VAR".También subrayó que hubo "cosas buenas" como las situaciones que derivaron en el segundo gol de River y en el descuento de Lanús, ambos con posiciones al límite, y en la buena utilización del VAR en el penal cometido por Gonzalo Montiel que luego se transformó en el cuarto y defintivo tanto del "Granate"."La polémica está más allá del VAR. Este es un protocolo en desarrollo que seguirá siendo evaluado", concluyó Seneme.