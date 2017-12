Agarrate Catalina: los detalles del escándalo de Teo en Colombia

Durante un mes, el escándalo creció a nivel mediático y el futbolista guaraní de 32 años sólo atinó a advertir que daría detalles de lo sucedido una vez que concrete su salida de la institución. Ese momento pasó y ahora publicó un extenso comunicado en las redes sociales para sentar su postura.

"Hace unos meses mi esposa recibió una solicitud de mensaje que provino de la cuenta personal de la red social de un 'compañero' del equipo, luego de que mi señora me notificara de la situación, me le acerqué muy amablemente y él me manifestó que no fue él. Que no tenía tiempo de estar metido en redes y por tal motivo tiene una persona que se las maneja", especificó el hecho que decantó en una verdadera polémica en Colombia.





"Esa persona, la conozco hace unos años, sorprendida y basándose en sus valores profesionales me comenta que no escribió ese mensaje. Pasado todo esto, hoy es el día que la situación nunca quedó clara y jamás hubo la intención de la otra parte de aclarar lo sucedido. Era partidario de que todo se solucionara, pero en esta ocasión nunca se pudo entablar el diálogo", señaló, sin entrar en detalles del nombre del protagonista pero dejando en claro que la información que se filtró a la prensa hace un mes era verídica.