Agustín Calleri es el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Tenis

"El triunfo no nos sorprendió porque trabajamos mucho para esto. Haremos hincapié en los jugadores y en los jóvenes que se van a otros deportes como fútbol, rugby y otros", fueron las primeras palabras del nuevo titular del tenis nacional, quien hasta diciembre del año pasado fue diputado nacional por la lista "Unidos por una Nueva Alternativa".





"Voy a hablar con Clerc, no mañana pero sí en los próximos días", adelantó sobre la futura relación con su vencido.





Una de las primeras decisiones de Calleri será analizar la continuidad o no de Daniel Orsanic como capitán del equipo de Copa Davis, aunque ya anticipó que lo desvinculará de su otra función, la de Director de Desarrollo.





"Me voy a sentar a hablar con él, saber qué proyectos tiene, la idea es que siga como capitán, pero no como Director de Desarrollo, pero primero quiero hablar con él", comentó sobre Orsanic el ex Secretario de Deportes de Córdoba.





El padrón tenía 170 afiliados, entre clubes y federaciones, pero 13 no fueron habilitados por tener deudas económicas, como lo establece el estatuto. Fueron habilitados 157 votantes y nueve no se presentaron.





Al final, votaron 148 afiliados: el 94% del padrón habilitado. Lógicamente, resultó un altísimo acatamiento.





Calleri, quien nació en Río Cuarto y su mejor ranking fue 16, en 2003, había dicho antes de las elecciones: "La actual AAT desaprovechó haber ganado la Davis para difundir nuestro deporte y hacerlo crecer. Nosotros tenemos los nombres de la mejor camada del tenis argentino, también la experiencia de lo que cada uno hizo después de haberse retirado, y queremos darles cabida a los clubes del interior a los que actualmente ni se los atiende por teléfono".





Clerc, de 59 años y cuarto en el escalafón mundial en 1981, tuvo la 'bendición' del mejor tenista argentino de la historia, Guillermo Vilas, quien reside en Mónaco, y representó al oficialismo con la idea de darle continuidad y perfeccionar la gestión que dejará Armando Cervone, el actual presidente que sucedió en el cargo a fines de 2014 al fallecido Arturo Grimaldi.





"Sé con qué Asociación me voy a encontrar, pero quiero ver realmente cómo está, mañana van mis apoderados a la sede para ver todo", agregó el ganador.





En otro orden, aunque vinculado, la realización de la Asamblea General Ordinaria y elecciones motivó a que la AAT le solicitara a la Federación Internacional de Tenis (FIT) extender por un plazo de 10 días la fecha de designación de la sede para el repechaje de la Copa Davis frente a Colombia, programado del 14 al 16 de septiembre próximos.





La fecha original para presentar la sede era el 4 de mayo y se extendió por 10 días, siendo el estadio Aldo Cantoni de San Juan, escenario de la serie ante Chile (6 y 7 de abril pasado), la primera opción.