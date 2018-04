Agustín Creevy: "Es un regalo que nos hicimos a nosotros mismos"

Jaguares volvió a ganar en su gira por Oceanía, pero no sólo esa es la alegría del equipo argentino. Por primera vez desde que la franquicia compite en el Super Rugby , se venció a un equipo de Nueva Zelanda. Agustín Creevy, uno de los referentes del equipo, feliz, habló luego del partido.

"No se puede creer". Así comenzó respondiendo el hooker formado en Club San Luis, de La Plata, Buenos Aires. "La verdad es que estamos muy felices con esta victoria, que hay que disfrutar, pero a no sacar la cabeza del campeonato que nos queda un duro partido ante Chiefs y nos gustaría poder ganarlo".

El próximo sábado, desde las 04.35 am de Argentina, en Rotorua, Jaguares se medirá ante Chiefs por el último partido del periplo oceánico.

Jaguares logró anotar 15 puntos en el segundo tiempo, y no permitió a Blues marcar ni siquiera un penal en los segundos 40 minutos. Desde el inicio del complemento, los argentinos salieron a ganar el partido y no dejaron dudas de sus intenciones.

Sin embargo, sobre el final de la primera mitad, los ánimos no eran los mismos. Una seguidilla de scrums a 5 metros de la línea de try de los locales que no se pudieron capitalizar en try, hacía parecer que la oportunidad de acercarse en el marcador había pasado de largo.

"En esa sucesión de scrums al final del primer tiempo estábamos confiados en que se nos iba a dar el try penal. Vamos a ver las imágenes después, pero bueno, en ese momento los estábamos dominando mucho y bien y quisimos realmente conseguir el try penal. Fueron cuatro o cinco penales seguidos."

Fue la quinta victoria del equipo en lo que va de la temporada 2018, y los ubica en la 8va posición de la tabla general.

"Esto es un regalo que nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Entrenamos mucho y este es un lindo regalo del equipo al equipo. Y les mandamos a todos un abrazo enorme, a Pablito (Matera, el capitán) que esta victoria es para él también". Recordemos que el ala surgido en Alumni debió regresar al país para evaluar un golpe recibido en el partido ante Brumbies, la fecha pasada.

Fuente jaguares.com.ar