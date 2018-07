Humberto Grondona, hijo mayor del fallecido Julio, histórico mandamás de AFA , volvió a cargar contra Jorge Sampaoli y la actual dirigencia, tras el flojo paso de la Selección Argentina por el Mundial de Rusia.





"Mi viejo, directamente, a Sampaoli no lo hubiera contratado", expresó Humberto sobre el, por ahora, DT de la Selección. "Sampaoli no sabía quien era, no lo hubiera contratado porque era un técnico de afuera y jamás hubiera pagado una rescisión de contrato tan alta, más allá de que fuera el mejor del mundo. Hubiese contratado a un entrenador que estaba trabajando en Argentina", afirmó en diálogo con Super Deportivo, por Radio Trinidad (97.9) de Santa Fe.

"Mi padre contrataba al último campeón. Lo de Maradona fue una excepción, porque él siempre decía que quería entrar al predio con Diego", añadió.

humberto.jpg

Pero Sampaoli no fue el único que recibió críticas de Humberto: "Acá tiene que haber un responsable. Yo veo que operan los mismos. Que el amiguismo, que ponen y sacan... Ahora hay mucho más amiguismo que antes. Y hay cuestiones económicas turbias. Ojalá expliquen por qué llegó Sampaoli. Si mi viejo volviera a vivir, se mete de nuevo. Chiqui Tapia no aprendió. Mirá que compartieron cosas y no aprendieron nada".

Y agregó: "No era "grondonista". Tendrían que rodearse con la gente que sabia. Tapia, desde el Ascenso, logró ganar la elección porque nadie se presentó. Mi papá nunca se hubiera imaginado a Tapia como presidente de la AFA".