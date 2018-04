¡Ahora saludó a los hinchas y rindió a sus pies! Mirá lo que dijo Pablo Pérez

El volante de Boca , Pablo Pérez sostuvo que fue "muy importante ganarle a Junior" en la Bombonera, por la segunda fecha del Grupo 8 de la Copa Libertadores, y agradeció el respaldo de los hinchas de su club, "porque son diferentes a todos"."De local hay que ganar todos los partidos, hay que hacerse fuerte aquí para asegurar la clasificación a la siguiente ronda", afirmó quien fue la figura del partido."Lo hicimos de la mejor manera, tuvimos muchas oportunidades para sacar mayor ventaja", prosiguió en sus declaraciones a la prensa el capitán boquense.Luego se refirió a la actitud del público antes y después del partido hacia su persona tras el incidente con un aficionado en el partido ante Talleres, de Córdoba, el último domingo."La gente siempre me apoya, en las buenas y en las malas y eso la hace grande, sabiendo que yo siempre les voy a responder dentro de la cancha con lo que quieren, recapacité y me disculpé por lo que hice mal y los hinchas respondieron con aplausos esta noche lo que es muy valorable para mi", concluyó Pablo Pérez.Por su parte, el delantero Ramón Abila, de buena tarea pero que definió mal un tiro penal, señaló sobre esa situación: "Lo había pedido patearlo porque me tenía mucha confianza, tomé la carrera y me perfilé como de costumbre, pero como observé que el arquero (Sebastián Viera) no se movía para ningún costado opté por patearlo fuerte y cruzado, pero se me fue alto"."Lo voy a lamentar siempre no haberlo convertido, aunque si hay otro penal en otro partido lo voy a pedir de vuelta, es algo con que uno debe aprender a convivir, con que se puede fallar a veces", reconoció Wanchope."Respeto a toda la gente que siempre me banca mucho y agradezco los aplausos cuando tuve que salir sustituido (ingresó Walter Bou)", declaró el centrodelantero.Otras de las figuras de los 'xeneixes' fue el volante creativo Emanuel Reynoso, que analizó el partido del siguiente modo: "Entramos muy convencidos que debíamos ganar este partido y el primer tiempo lo jugamos muy bien". En el segundo bajamos un poco la intensidad y lo aprovechó Junior para crecer, pero lo manejamos bien y ganamos un partido importante"."El apoyo que me dan mis compañeros, en especial Pablo Pérez en el juego del medio, es fundamental para sentirme bien y rendir para el equipo", reconoció Bebelo, que agregó: "Me emocionó el reconocimiento de la gente con tantos aplausos, fue reconfortante"."Jugar la Libertadores con Boca es muy lindo, por ser la primera vez para mi es algo impresionante, aunque lo importante es que se debe seguir trabajando para mejorar en lo individual y en conjunto", indicó el ex jugador de Talleres, de Córdoba."Después de descansar esta noche, ya hay que pensar en el partido con Defensa para el fin de semana que viene para afirmarnos más en la punta del campeonato, no podemos dejar de prestar atención a ninguna de las competencias", con absoluto profesionalismo Reynoso finalizó sus expresiones.Y finalmente en el vestuario de enfrente el técnico colombiano Alexis Mendoza sostuvo que Boca "hizo la diferencia solamente porque marcó un gol, ya que tuvo espacios pero nunca llegó con peligro"."Para nosotros fue especial jugar en la Bombonera y lo resolvimos bien, jugando a la par del equipo argentino. Si hubiésemos empatado no hubiese estado mal. Y más allá de haber perdido los dos partidos en esta Libertadores, la actuación de anoche nos abre esperanzas para lo que vendrá", concluyó el entrenador de Junior al recordar la caída en el debut ante el líder del Grupo 8, Palmeiras, el conjunto brasileño que lo venció en el primer encuentro en Barranquilla.