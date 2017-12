Alario llegó al país: el mensaje del Pipa para hinchas de River

Al momento de hablar de su presente, el goleador apuntó: "Estoy tratando de adaptarme a un fútbol distinto. Sé que es totalmente diferente a lo que estaba viviendo acá. Pude jugar mucho y pudo convertir, así que en lo personal muy bueno".

Cuando le preguntaron sobre el sueño de llegar a Rusia, Pipa fue claro al decir que "tengo que hacer las cosas muy bien, aunque hay grandes jugadores en la delantera que también compiten para estar en el próximo Mundial".

Era obvio que iban a consultarle sobre su salida del Millo y en esta dirección, Alario disparó: "Sigo a River y el fútbol argentino en general. Lamentablemente el sueño de la gente de River, la Copa, no se pudo dar y quedó eliminado, pero tuvo una recompensa justa con la Copa Argentina . Me fijo solamente en mí. No le robé ni le debo a nadie. Solamente estoy pensando para adelante y descansar en estos días de vacaciones para arrancar el año de la mejor manera".