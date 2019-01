Alfaro despejó las dudas que se pregunta el hincha de Boca

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, dijo este jueves que la posible llegada del volante Iván Marcone "no es algo sencillo" de resolver aunque el jugador del Cruz Azul quiere volver al fútbol argentino, al igual que el defensor José Luis Palomino, del Atalanta italiano.

"Marcone entendió que es una buena oportunidad y estamos en un plano de situaciones club a club. Nosotros lo conocemos bien a Iván, lo hicimos debutar (en Arsenal de Sarandí), es un gran chico", señaló Alfaro.

En cuanto a Palomino, el DT sostuvo que "está la intención del jugador de venir a Boca, el club lo quiere, nosotros lo queremos, pero es difícil"

Para completar el panorama de los posibles refuerzos, Alfaro dijo que "Ángel González (Godoy Cruz) está dentro de los jugadores que miramos y nos pasaron un precio importante. Estamos trabajando en las dos realidades. Necesitamos jugadores que el 27 (cuando se reanude la Superliga) se pongan la camiseta de Boca y jueguen, pero también pensamos en jugadores a futuro".

"Nahitan Nández me dijo que tiene una propuesta importante, que si se da, emigra, y si no estaría feliz de estar en Boca. A mí me gustaría que se quede", expresó el DT.

Con respecto al arquero Agustín Rossi, señaló que la idea de Boca es no perder al guardameta.

"Necesita competencia, es joven y le queda un año y medio de contrato. Hay pedidos de varios clubes, pero el club no quiere opción de venta, porque la intención de Boca es que pueda competir y jugar, pero no perderlo, porque tiene mucho futuro", aseguró el entrenador.

"Es una situación parecida a la de (Esteban) Andrada, que tuvo que pasar por otros equipos y ahora es un arquero con futuro de Selección nacional. Boca tiene que pensar en los dos y con Rossi quisiera una extensión de contrato para después llegarlo a prestar", agregó.

"Estoy viendo al Carlos Tevez que quería ver. Lo veo feliz. Después tenemos que ver lo futbolístico. Les decía a los jugadores que hablar de sistemas sin nombres propios a veces no es real. Hay que buscar los sistemas a través de los nombres", analizó.

"Quiero volver a tener la dupla letal (Cristian) Pavón-(Darío) Benedetto. Frank Fabra también volvió y hay que recuperarlo en su nivel. Y Mauro Zárate es un jugador que le puede dar un plus a Boca. Trabaja, corre, me sorprendió para bien. Si tengo 90 minutos plenos de rendimiento entre Tevez y Zárate, tengo dos jugadorazos", completó Alfaro sobre el plantel "Xeneize".