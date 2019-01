Alfaro dijo quién será el arquero y lo que le pidió a Zárate

Gustavo Alfaro consiguió su primer triunfo como director técnico de Boca Juniors luego de vencer a Aldosivi por 2 a 1 en Mar del Plata. Post partido, el DT xeneize confirmó quién será su arquero titular y marcó la diferencia entre lo que pide a Carlos Tevez y a Mauro Zárate.

En cuanto al custodio de los tres palos afirmó: "Tengo la decisión tomada. Esteban es el arquero titular. Es un pibe magnífico, se lo dije a él. Me hubiese gustado jugar un amistoso más. Le dije que prefería que tuviera 45 minutos más y por eso le di un tiempo y también a Marcos (Díaz) para que conozca el arco de Boca y está muy bien cubierto el arco. Quiero dos por puesto pero obviamente Esteban es el titular".

Y sobre las diferencias entre el Apache y ex Vélez, dijo lo que les pide: "Le había pedido a Mauro (Zárate), en lugar de lo que le pedí a Carlitos (Tevez), que si no le llevás la pelota la vienen a buscar, que juegue de delantero al lado de Wanchope y que Bebelo se encargara de acercarle la pelota. Los sistemas sin nombres propios no tienen sentido".

Del partido, Alfaro analizó: "Tuvimos momentos buenos y tuvimos errores, el partido dura noventa minutos. En el primer tiempo fuimos cortos, manejamos la pelota y pudimos romper la presión de Aldosivi, eso fue lo mejor y el primer tiempo podría haber terminado 3-0. En el segundo tiempo Aldosivi con su presión no nos dejó salir y dividimos la pelota, habrá que seguir trabajando en eso".