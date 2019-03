El manager de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, reconoció que el entrenador, Gustavo Alfaro, es "más" de lo que fue a buscar cuando lo contrataron en enero de este año.

"Alfaro es más de lo que fui a buscar. Estoy satisfecho con lo que vengo viendo en estos dos meses. Me sorprende día a día. No sólo por su virtud en la gestión del vestuario sino porque es una persona muy didáctica para enseñar fútbol", valoró el ex futbolista xeneize en diálogo con La Red.

"Estamos muy contentos, sabemos que tenemos que mejorar, pero los resultados a corto plazo se empiezan a ver, el equipo comienza a creer y a tener confianza en sí mismo", afirmó.

Alfaro igualó el pasado viernes al récord de Carlos Bianchi en su inicio de ciclo (1998-2001) al conseguir 17 puntos sobre 24 en juego tras vencer a Unión de Santa Fe por 3-1 como visitante.

En otro orden, el ex defensor de Genoa e Inter, de Italia, explicó que su rol como manager pasa por ser "responsable de las decisiones técnicas" y con posterior "aval del presidente".

"La preparación del director deportivo son los 20 años de carrera que tuve en el fútbol como jugador y que te dan la experiencia, más allá de que en Europa exista la carrera de director deportivo. Durante esos 20 años fue ver todo lo que pasaba alrededor tuyo. Yo creo que hay que seguir aprendiendo pero no inventar nada. Hay muchas cosas conocidas que funcionan. Yo propongo y el que baja el martillo es el presidente", detalló.

Burdisso se refirió también al delantero y ex compañero suyo, Carlos Tevez, a quien elogió por "volver a su nivel" aunque "mucho más completo" que cuando jugaban juntos y consiguieron la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y el Apertura en el 2003 y el subcampeonato continental en 2004.