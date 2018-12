AlfaroTraidor: esta es la frase que enojó a los hinchas de Huracán

Pese a dedicarle una sentidas palabras a los simpatizantes (también lo hizo con sus colaboradores en el Globo), los hinchas no tomaron bien la noticia y rápidamente hicieron tendencia en Twitter el hashtag #AlfaroTraidor.





Tras la marcha del Mellizo del Xeneize, el Lechuga rápidamente apareció como principal candidato a reemplazarlo, pero al ser consultado en una conferencia de prensa emitió una tajante respuesta que ahora le reprocha la gente de Huracán: "No me moviliza para nada dirigir a Boca".





"Me duele por Guillermo, no que mi nombre aparezca, sino por la cantidad de nombres que aparecen. Están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo. Es tan despiadado el fútbol argentino", expresó en su momento.





Vale recordar que Alfaro asumió la dirección técnica del primer equipo del club de Parque Patricios con la intención de alejarlo de la zona de descenso. El entrenador lo logró y también consiguió clasificar a la próxima Copa Libertadores. Además, en la actual Superliga es uno de los animadores, al figurar en la cuarta posición.





(Fuente: Infobae)