Algo más que un equipo

El equipo femenino de básquetbol se llama Deportivo Argentino pero tiene un escaso vínculo con la institución, se formó hace siete años y disfruta de un gran presente.

Durante las mejores épocas el grupo estuvo integrado por veinte jugadoras, sin embargo actualmente debido a algunas bajas el plantel lo conforman apenas nueve gladiadoras.

Solas

Carolina Aldave es la fundadora del equipo. Ella hizo referencia a los momentos que ha tenido que atravesar el grupo.

"Hacemos todo a pulmón. No tenemos camisetas, hasta el último torneo usamos unas de la categoría U15 de Deportivo y ahora estamos viendo cómo hacer para poder comprar un equipo", contó.

Caro, cuyo corazón es celeste y blanco, ha realizado un gran trabajo durante todos estos años luchando para que el equipo no se desarmara.

"La verdad no me quejo pero me gustaría saber cuándo llegamos a la cima para comenzar a bajar. Es que estamos luchando todo el tiempo y un poco de ayuda estaría bueno. De todos modos no bajamos los brazos, desde lo deportivo siempre hemos ido de menos a más. Miro hacia atrás y veo un equipo que creció en todos los aspectos. Y desde lo humano tenemos un grupazo, eso es lo que más rescato".

Gran DT

A partir de ese año hubo cambio de entrenador. Aldave dejó el cargo para que asumiera Gastón González, profesor de Educación Física, árbitro y ex jugador.

"Estamos más que conformes con Gastón porque superó nuestras expectativas. Nunca había dirigido básquet femenino pero la adaptación fue muy rápida", destacó Carolina.

Como en San Rafael no hay competencia femenina, las chicas de la Academia participan en el certamen que se desarrolla en General Alvear.

En el "Apertura" 2018 de primera división femenina compitieron ocho equipos.

El plantel sanrafaelino jugó los martes a las 22. Pidieron ese horario debido a las obligaciones de estudio y laborales.

Camino al partido decisivo, en semifinales, el elenco albiceleste eliminó a Colegio San Martín.

En el primer partido de los play off se impuso la visita, pero una semana más tarde ganó el Santo forzando un tercer partido que se jugó dos días después y tuvo la victoria de Deportivo Argentino.

De esta manera el conjunto albiceleste se clasificó para disputar la gran final.





Calculadora en mano

En cada partido que afronta Deportivo los gastos son realmente muy importantes.

Lo que generan los viajes, utilizan vehículos particulares y las jugadoras conducen; más 400 pesos por partido del arancel de los árbitros.

Teniendo en cuenta que en semifinales como así también en la gran final se jugaron tres partidos, en algunos casos dos por semana, el gasto fue bastante elevado y salió todo de su bolsillo.

Hay que reconocer que evidentemente las chicas tienen muchas ganas de jugar al básquet, aman lo que hacen, porque tienen tantas cosas en contra y sin embargo siguen adelante.

De todos modos ya es hora que alguien se interese y las ayude, que reciban apoyo, porque lo tienen más que merecido.