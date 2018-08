Almeyda recibió una propuesta: "Estoy bastante interesado"

Matías Almeyda sigue de vacaciones en Italia. Mientras tanto, en el continente americano siguen surgiendo rumores sobre el futuro que tendrá el Pelado tras su exitoso ciclo en las Chivas.

Si bien en México dicen que es el principal candidato a dirigir la Selección tras la salida de Juan Carlos Osorio, el Pelado se encargó de aclarar en una entrevista que aún nadie se acercó con una propuesta: "No hay nada. Estoy disfrutando mis vacaciones en Italia. Yo soy respetuoso de las decisiones que se puedan tomar y de quienes las tomen, como entrenadores trabajamos para ser tomados en cuenta. Ahora estoy sin club esperando para ver dónde seguiremos".

Lo que si se encargó de asegurar, es que recibió una propuesta de un país centroamericano y no lo descarta: "Me llamaron de Costa Rica y estoy bastante interesado en el proyecto, no me importa el dinero ni el lugar, para mí son los jugadores que tengo y es una selección que ha crecido bastante a nivel futbolístico".

Vale aclarar que los ticos hoy están sin DT. Oscar Ramírez renunció al cargo tras el Mundial de Rusia. "Costa Rica tiene dirigentes serios. Tuvimos una charla y quedamos en volver a hablar cuando llegue a Guadalajara, donde está mi casa" agregó Almeyda en diálogo con un medio costarricense.