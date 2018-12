Rodolfo D'Onofrio contó que recibe amenazas de los hinchas de Boca luego de la postergación de la final de la Copa Libertadores : "Tengo entre 200 o 250 que me dicen que me van a matar", reveló el mandatario de River , quien además reconoció tener "al 100% de los hinchas" Millonarios de su lado.

En declaraciones formuladas a "El País", al titular de River volvió a distanciarse de la barra brava, a quien jura no conocer. "Yo no los conozco ni los traté. Lo único que quiero es que no estén más", deseó D'Onofrio desde Madrid, donde acompaña cada uno de los pasos del plantel que dirige Marcelo Gallardo.





Fuente: TNT Sports