Amistoso de lujo para la Selección

La Selección Argentina iba a enfrentar a Arabia Saudita en el segundo amistoso que tenía previsto para marzo, pero a esta altura la Asociación del Fútbol Argentino piensa en bajarlo y surge como alternativa España, que recibió una advertencia por parte de la FIFA que lo podría dejar afuera del Mundial de Rusia 2018.





Este posible cambio no habría convencido del todo a Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico porque aún quedan muchas cosas por afinar en el once inicial, y el seleccionado europeo lo obliga a poner lo mejor, lo cual le quita margen de prueba.





El primer amistoso está firmado y es el 23 de marzo ante Italia, que no tiene técnico ni jugadores fijos. Ese vínculo ya no se puede romper porque implicaría pagar una pesada indemnización, algo que la AFA no está dispuesto a afrontar.