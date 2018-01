Amistosos confirmados para Argentina

El seleccionado argentino de fútbol jugará el 23 de marzo ante Italia y cuatro días más tarde frente a España, en dos partidos preparatorios de envergadura antes del Mundial de Rusia, según confirmó este lunes el presidente de AFA, Claudio Tapia.



El cotejo frente a los italianos estuvo a punto de caerse tras quedar eliminado el equipo europeo en la fase clasificatoria premundialista, pero finalmente se reflotó y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli afrontará ese compromiso y el siguiente ante España.



En España está actualmente el entrenador argentino, quien hoy se entrevistó con Javier Mascherano en Barcelona y mañana se verá con Lionel Messi.



"No tengo palabras para definirlo a Messi. Yo soy un sorprendido de lo que hace, porque siempre te maravilla, ya sea con la camiseta de la Selección o con la de Barcelona. Sin dudas que tener al mejor jugador del mundo nos da una posibilidad diferente, en la cual tenemos que entender que también es un ser humano y que hay que ayudarlo, porque el fútbol mundial ha cambiado muchísimo", le comentó Tapia al sitio oficial de la AFA.



"Por eso la etapa previa de preparación para el Mundial será fundamental. La primera fase va a ser en Argentina, porque entendemos que una vez finalizados los torneos, los jugadores van a viajar a ver a sus familias y entonces harán base hasta el 30 de mayo en Ezeiza. Se va a jugar un partido amistoso de despedida ese día y luego nos vamos a ir a Barcelona, donde tenemos todo acordado con la dirigencia del club para hospedarnos allí", explicó.



Tapia amplió que "el 8 de junio se hará un partido despedida antes de viajar a Rusia e instalarse en el magnífico predio de Bronnitsy, en la previa al debut en el Mundial. Me parece que hicimos las cosas bien, para tener la previsibilidad necesaria".



"Pero previamente, en marzo vamos a jugar dos amistosos con selecciones de mucho prestigio. Había uno firmado con Italia, el cual por un contrato de gestiones anteriores tenemos que respetarlo, ya que sino habría un perjuicio económico muy importante para la AFA. Por este motivo, lo vamos a cumplir el 23 de ese mes (será en Basilea, Suiza). El segundo partido es ante España, el 27", puntualizó.



"Son dos selecciones importantes y le van a dar mucha valor a nuestra preparación. España ha clasificado al Mundial y sabemos lo que representa en el fútbol mundial. Son dos partidos en los que la vara va a ser alta para nuestra selección", apreció.



Y en cuanto a la despedida del público argentino, destacó que "existen dos ofertas importantes. Una para jugar el 30 de mayo en el estadio de Boca Juniors, porque hay un amistoso firmado con una selección sudamericana (Ecuador) que no se jugó en su momento, que puede ser el rival en esta oportunidad, o sino algún país europeo".



"Para la despedida ante de viajar a Rusia tenemos dos o tres ofertas que son muy importantes. Una es para jugar en España y la otra a Israel. Económicamente nos pueden dar la posibilidad de solventar todos los gastos previos al Mundial", puntualizó.



Otro posible candidato que preferiría Sampaoli sería algún seleccionado africano, para realizar un test con un rival similar a uno de los tres con los que compartirá grupo, Nigeria