Ángel Cappa hundió de la peor manera al Muñeco Gallardo

Si hay alguien que se tiene ganado el respeto de los hinchas y de la institución en River, ese es Marcelo Gallardo. Sin embargo, este lunes fue destino de críticas.

Ángel Cappa, quien dirigió al Millonario en 2010, cargó contra el Muñeco. "Gallardo no ganó ningún campeonato local. Efectivamente no lo puede sostener. Hasta ahora demostró que es eficaz en torneos cortos, en el mano a mano. Hay algo que no puede sostener", disparó.

Además, mencionó que "es una cuenta pendiente" para Gallardo ganar un torneo local. "Es una cuenta pendiente porque un equipo se ve en campeonatos largos, porque en torneos cortos también se depende de la suerte", contó en Crack Deportivo.

Y lanzó: "En la última Copa Libertadores, River llegó a la final de casualidad, de partidos que se resolvían en el último minuto con un gol. Tiene una cuenta pendiente si desde el 2014 no ganó ni un solo torneo local con un equipo superior en lo económico a otros equipos".