"Antes de dirigir a otro club, vuelvo al hockey"

Ariel Holan fue de visita a una peña de Independiente en Pergamino y aprovechó para dejarle en claro a los hinchas presentes que no tiene ninguna intención de dirigir en River.

"No sé para qué lo aclaro. El único equipo al que dirigiría en Argentina es Independiente", aseguró.

holan2.jpg

Y agregó apuntándole a quienes sugieren que su intención es irse a River: "A todos los que dicen cualquier cosa, no sé con qué sentido, se los vuelvo a decir una y otra vez. No es compromiso, es lo que siento y sentí toda mi vida. Antes de dirigir a otro equipo en Argentina, vuelvo al hockey. De hambre no me voy a morir".

Para cerrar, dejó en claro que el día que no esté como DT seguirá al equipo como el hincha que fue toda su vida: "Cumplí 58 años, así que solamente dos no estuve como hincha. Y lo que dure, durará. Y volveré a estar de ese lado, como toda mi vida, hasta el último de mis días. Y me van a enterrar con la camiseta de Independiente".