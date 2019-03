Anunció su retiro del fútbol profesional

El mediocampista Pablo Guiñazú anunció este viernes su retiro del fútbol profesional y aseguró que ahora le dedicará su tiempo a su familia, al tiempo que agradeció al club Talleres de Córdoba por haberle dado el lugar para poder desarrollar y terminar su carrera.

"Es la decisión más difícil de mi vida, porque lo único que sé hacer es jugar al fútbol. Creo que es mi momento y hasta acá llegué y al sentirme tan feliz y lleno, no tengo por qué ir un partido más", aseguró el "Cholo" en una conferencia de prensa que realizó en el estadio de la "T".

Cuando se le consultó cuál era la fórmula que tenía para llegar en el máximo nivel a los 41 años, Guiñazú indicó que era "trabajar, trabajar y trabajar".

"Jugar al fútbol es una vida diferente a cualquier otra. Y le agradezco a mis hijos, que están en Córdoba, más allá de que son brasileños. Seguro tengo mil millones de defectos como esposo y papá y es el momento de ser esposo, papá, hermano, amigo. Durante 22 años me bancaron y les tengo que devolver todo eso", agregó.

En ese marco le preguntaron si se iba a poner los pantalones y se convertiría en dirigente, el jugador expresó que le gusta "andar en sunga y tomar sol".

"Personalmente no pensé jamás en el retiro, y un día me doy cuenta de que hoy es mi momento. La vida tiene etapas. Yo he hecho esto con mucha alegría y lo disfruté mucho. Más allá de ser un día muy triste, me siento feliz por hacerlo en este lugar", enfatizó.

En el anuncio oficial, Guiñazú estuvo acompañado por el plantel profesional que conduce Juan Pablo Vojvoda y el presidente de la "T", Andrés Fassi.

En su extensa trayectoria, Guiñazú jugó en Newell´s (donde debutó), en dos etapas; pasó por Perugia (Italia); Independiente; Saturn (Rusia); Libertad (Paraguay); Inter y Vasco da Gama (Brasil); y Talleres.

Además, el mediocampista jugó 16 partidos en la Selección argentina, pero no marcó ningún gol.

"El Cholo no se va, el Cholo no se va", cantaron los hinchas de la "T" que se colocaron en la platea del estadio "La Boutique", y el ahora ex futbolista aseguró que al irse del club lo hace "con los mejores recuerdos, las mejores anécdotas y orgulloso".

Sobre el final, Vojvoda -quien fue incluso compañero suyo en Newell´s-, le agradeció "al compañero, al amigo y al jugador" por los años compartidos.

"El agradecimiento al `Cholo´ es de todos: del cuerpo técnico y de sus compañeros. Fue un ejemplo de líder, dentro del campo de juego y los compañeros lo seguían por lo que daba en los entrenamientos y los partidos, pero más por su liderazgo humano. Estoy eternamente agradecido", afirmó un emocionado Vojvoda.