Apoyan a Boca

La mayoría de los abogados especializados en derecho deportivo le dieron la razón a Boca, que apeló este jueves la decisión de Conmebol de indultar al defensor de Cruzeiro Dedé, por considerar que es un claro perjuicio en su contra.





La Comisión Directiva auriazul consideró que el indulto a Dedé deja un antecedente preocupante a futuro, por lo que buscará a través del reglamento anular esa opción, a raíz del artículo 23.

Boca adujo que debió utilizarse el reglamento disciplinario de Conmebol y no el de FIFA, ya que sólo se utiliza de manera supletoria si el de la entidad sudamericana no dice nada o de manera complementaria siempre que no se oponga entre sí.

La respuesta de Conmebol deberá conocerse antes de la revancha de la serie, pautada para el próximo 4 de octubre en Belo Horizonte y que tiene al "Xeneize" por delante 2-0.





Foto: AP