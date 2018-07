Argentina XV afrontará el Summer Cup

Con los equipos ya instalados en la ciudad de Tbilisi, la Rugby Summer Cup va tomando forma. Tres seleccionados nacionales (Georgia XV, Argentina XV y Brasil) y uno de los mejores equipos del rugby francés (Racing92), le darán forma, en dos jornadas, a esta nueva competencia que se instala en el verano europeo.

Argentina XV tendrá la oportunidad de medirse antes dos equipos que le brindarán un interesante roce internacional al plantel. En el primer partido del torneo, que será este sábado a las 12 de nuestro país, nuestro seleccionado se medirá con Georgia XV.

Los locales cuentan con la dirección del ex jugador Besik Khamashuridze, que participó del Mundial 2007 en Francia y enfrentó a Los Pumas. El coach armó un plantel con base de jugadores que militan en el torneo local llamado Didi 10, con el veterano de 35 años Giorgi Shkinin como capitán, también con pasado en el seleccionado e integrante del plantel mundialista al igual que el entrenador.

Ocho de sus jugadores pertenecieron al plantel del menores de 20 que el año pasado enfrentaron a nuestros Pumitas: Beka Saginadze, Levan Papidze, Aka Tabutsadze, Ilia Spanderashvili y Tedo Abzhandadze.

Además hay 4 hombres que habitualmente juegan para el seleccionado georgiano de 7´s y otros tres ya tienen unos pocos caps en el equipo mayor: Giorgi Chkoidze (4 Caps), Irakli Svanidze (3 Caps) y Guram Shengelia (2 Caps).

El plantel argentino lo integran los siguientes jugadores: Gastón Arias, Lautaro Bavaro, Franco Brarda, Rodrigo Bruni, Santiago Carreras, Marco Ciccioli, Facundo Cordero, Tomás Cubelli, Bautista Daireaux, Julián Domínguez, Felipe Ezcurra, Lucas Favre, Diego Fortuny, Francisco Gorrisen, Santiago Grondona, Federico Gutiérrez, Leopoldo Herrera, Ignacio Larrague, Nicolás Leiva, Agustín Maceiras, Juan Cruz Mallía, Lucas Mensa, Franco Molina, Santiago Portillo, Santiago Resino, Mayco Vivas (CRAR de Rafaela).





Un argentino como rival

Racing 92 se encuentra en el tramo final de su pretemporada y llegó a Tbilisi con su plantel muy completo y lleno de figuras. El elenco de la capital que en la última edición del Top 14 llegó a semifinales, debutará el próximo 25 de agosto visitando a Toulon. Será rival de Argentina XV en el cierre del certamen, a las 12 del viernes 3 de agosto.

Juan Imhoff posiblemente se enfrente con nuestro seleccionado ya que está en Georgia con el plantel, donde además se destacan el hooker Dimitri Szarzewski (con 83 test en el seleccionado de Francia), Simon Zebo (35 caps en Irlanda y ex jugador de los British and irish Lions) y Joe Rokocoko (68 tests con los All Blacks).