Argentina y un principio de acuerdo para un amistoso con Italia

Jorge Burruchaga, mánager de la selección argentina, afirmó este sábado que "hay un principio de acuerdo para jugar un amistoso con Italia".



En declaraciones al programa Puro Futbol, que se emite por FM Late 93.1, Burruchaga agregó que "como máximo podemos jugar 4 partidos amistosos" antes del Mundial.



El partido con Italia, que no estará en el Mundial de Rusia 2018 y fue la ingrata sorpresa de la eliminatorias europeas, se realizaría en la segunda quincena de marzo aprovechando las fechas FIFA para amistosos.



Burruchaga se refirió al sorteo del Mundial Rusia 2018 realizado ayer en Moscú y dijo que "Argentina tiene un grupo duro. Croacia tiene un gran poderío, es una muy buena Selección. Ganar el primer partido te da el 50% de chances de clasificar a la otra ronda".



También vaticinó que "este Mundial no va a estar exceptuado de las sorpresas. Ya le pasó a Chile y Holanda, que no están".