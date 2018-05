Argentinos buscará su boleto copero en su visita a un agradado Vélez

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio José Amalfitani, de Vélez, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y lo televisará la señal de cable TNT Sports.El equipo de Liniers que dirige el "Gringo" Heinze tiene 37 puntos y un invicto de dos meses, ya que luego de haber perdido con Racing (2-1) el 4 de marzo pasado, hilvanó cuatro empates y cuatro victorias, la última el jueves pasado sobre Colón (1-0) en Santa Fe, en el partido que había quedado pendiente de la fecha 22.Esa serie exitosa le permitió a Vélez situarse muy cerca de los que clasificarán a la Sudamericana del año próximo, ya que matemáticamente tiene posibilidades, aunque necesita ganarle a Argentinos por una diferenciad e cuatro goles, y que además no ganen Unión, Belgrano y Colón.Los de La Paternal, con 40 puntos y una derrota a cuestas que lo complicó, ante Godoy Cruz (2-1), ingresará a la Sudamericana si gana y a su vez Belgrano no le gana a Temperley por más de seis goles.En cuanto a las formaciones, se presume que ni Heinze ni Berti, ambos con gran pasado en Newell's Old Boys como futbolistas, harán modificaciones.El historial dice que jugaron 130 partidos, de los cuales Vélez ganó 60, Argentinos 34 y empataron en 36 ocasiones.Alan Aguerre; Gastón Díaz, Fabián Cubero, Joaquín Laso y Francisco Ortega; Nicolás Domínguez, Santiago Cáceres, Lucas Robertone y Matías Vargas; Mauro Zárate y Agustín Bouzat. DT: Gabriel Heinze.Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Gastón Bojanich y Kevin Mac Allister; Fausto Montero, Gastón Machín, Leonardo Pisculichi y Nicolás González; Lucas Barrios y Damián Batallini. DT: Alfredo Jesús Berti.Arbitro: Darío Herrera.Cancha: Vélez Sarsfield.Hora de inicio: 20.TV: TNT Sports.