Argentinos y Defensa animarán un duelo de Primera en Copa Argentina

Argentinos y Defensa y Justicia se enfrentarán hoy en el estadio de Arsenal de Sarandí en un partido válido por los 16avos de Final de la Copa Argentina en el cual buscarán un triunfo para pasar a la siguiente fase del certamen.



El encuentro se jugará a las 19.10 en el estadio Julio Humberto Grondona, será controlado por el árbitro Silvio Trucco, irá televisado por la señal de cable TyC Sports y el ganador se medirá en la próxima instancia al vencedor del partido entre Deportivo Maipú y Temperley.



Argentinos Juniors tendrá su primera presentación oficial en la temporada y el entrenador Alfredo Berti aún no dio a conocer a los once titulares, pero se estima que colocaría un equipo similar al que disputó los amistosos de pretemporada.



El técnico no confirmó aún si Leonardo Pisculichi será de la partida desde el arranque o si jugará Damián Batallini mientras que se estima que la dupla de ataque será integrada por dos de los refuerzos: Raúl Bobadilla y Junior Benítez.







Defensa quiere seguir por el buen camino



Defensa y Justicia viene de perder en la altura de Quito por 1 a 0 frente a El Nacional de Ecuador, pero logró clasificarse a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana donde se enfrentará a Banfield.



En búsqueda de continuar por la buena senda el entrenador Sebastián Beccacece pondrá los mejor que tiene en cancha y es probable que sean de la partida Rafael Delgado y Francisco Cerro.



También podría jugar desde el inicio el delantero Marcelo Larrondo, quien pelea por un lugar en el elenco titular con Ignacio Hughenet.







Probables formaciones:



Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torren, Gastón Bojanich, Mauro Maidana; Fausto Montero, Gastón Machín; Alexis Mac Allister; Damián Batallini o Leonardo Pisculichi; Raúl Bobadilla y Junior Benítez.



Defensa y Justicia: Fernando Pellegrino; Hugo Silva, Julio González, Rafael Delgado; Ciro Rius, Nicolás Tripichio, Francisco Cerro, Matías Rojas o Gonzalo Díaz, Eugenio Isnaldo; Mauricio Tevez y Marcelo Larrondo o Ignacio Hughenet. DT: Sebastián Beccacece.



Árbitro: Silvio Trucco.



Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).



Hora de inicio: 19.10.



TV: TyC Sports .