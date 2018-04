Armani quedó en las puertas del récord

Franco Armani fue el gran acierto del mercado de pases de River y, desde que llegó, ha sido figura desde el arco. Tan fuerte se hizo en el arco que acumuló 620 minutos sin recibir goles.

La racha llegó a su fin en el final del partido con Emelec, cuando Enzo Pérez perdió la pelota y Ayrton Preciado estampó el descuento. Todo había comenzado luego del gol de Fernando Márquez de Defensa y Justicia.

Embed #LibertadoresxFOX | Revive las mejores jugadas en la victoria de River ante Emelec. pic.twitter.com/W41WXvwqs4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de abril de 2018

De esta manera, quedó a 159 minutos del récord de Amadeo Carrizo y a 426 de su gran racha personal, que había alcanzado cuando estaba en Atlético Nacional.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo fue consultado acerca del gol sufrido. "No estoy enojado... Creo que quedó un sabor amargo por el gol del final, inesperado por cómo se dio. No sólo a Armani que recibió el gol, el golpe lo recibimos todos. Sirve para no relajarse hasta que piten el final", analizó.