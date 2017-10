Arturo Vidal dio marcha atrás

El mediocampista del Bayern Munich, Arturo Vidal, se retractó de su renuncia a integrar próximos seleccionados de Chile, postura que había anunciado días pasados si el equipo no clasificaba, tal como ocurrió, para el Mundial Rusia 2018.







Vidal, en su cuenta de Twitter, publicó una emotiva carta donde aseveró que "cada vez" que lo llamen "estará disponible".





"Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte", expresó el volante trasandino, en los primeros párrafos.





"Estoy muy triste, como la mayoría de los chilenos. Nos quedamos sin un sueño. Todos cometimos errores. Sí, ahora toca aprender y tratar de no repetirlos", prosiguió en la sentida misiva quien no pudo estar presente en la derrota ante Brasil (0-3) por hallarse suspendido.







"Es triste no haber conseguido el objetivo después de tanto esfuerzo. Dejamos solas a nuestras familias, viajamos miles y miles de kilómetros, a veces con lesiones, para competir en las eliminatorias más difíciles del mundo. Y después de 10 años, esta es la primera vez que nos quedamos con las manos vacías", continuó Vidal en otro sentido párrafo.





"Esto no es el final de nada. Ni de una generación, ni de este equipo ni mucho menos el final de nuestros sueños...", escribió entre otros fragmentos como el siguiente: "Chile es un equipo de guerreros, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo y no los voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que

me llamen estará a disposición de mi selección..."







El ex volante de Colo Colo y Juventus, entre otros, de 30 años, culminó su carta con un mensaje muy emotivo pensando a futuro: "No nos den por muertos jamás, somos guerreros chilenos"... agregando: "arriba Chile, nos vemos en la próxima batalla. Vamos Chile carajo".