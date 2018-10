"Arturo Vidal le faltó el respeto a sus compañeros"

Arturo Vidal llegó esta temporada para reforzar el plantel del Barcelona y hasta el momento no ha podido demostrar sus capacidades en un equipo plagado de estrellas. Los escasa participación del chileno dentro del campo de juego generó polémicas y el mánager del club catalán le hizo un llamado de atención por considerar que le "faltó el respeto a sus compañeros".







El volante trasandino, que ingresó en el minuto 86 al partido ante Tottenham por Champions League, mostró su enfado en su estado de Instagram mediante un emoji , algo que la prensa española tomó como mensaje para el DT Ernesto Valverde, quien por el momento no tiene en cuenta a Vidal. Eso no fue todo, el pasado fin de semana, el ex Bayern Munich no vio acción ante el Valencia por la Liga y publicó otro mensaje en las redes, que luego tuvo que borrar.





En declaraciones al diario catalán Sport, el mánager del equipo, Pep Segura, expresó su repudio por las actitudes de Vidal. "Él sabe que se ha equivocado, es una falta de respeto hacia sus compañeros y estoy seguro de que rectificará", afirmó el dirigente del Barcelona.





"Con estas manifestaciones está demostrando tener una voluntad personal muy grande por jugar en el Barcelona, por contribuir a que el equipo pueda ganar todo. Esto es positivo", comenzó Segura. Sin embargo, luego resaltó la parte negativa: "Si no tiene este cuidado que un profesional tiene que tener por respeto a los compañeros, al vestuario y al entrenador y las decisiones que tiene que tomar aunque no sea las que espera, hacerlas públicas en un club tan grande como el Barcelona y tantos grandes profesionales...", amplió el responsable del fútbol del club.





Poca participación. Vidal llegó al Barcelona proveniente del Bayern Munich a cambio de 19 millones de euros. Hasta el momento, el futbolista que supo ser campeón de la Copa América con la selección de Chile, solamente participó de nueve partidos oficiales y no llegó nunca a jugar los 90 minutos.





El poco rodaje de Vidal en el Barcelona condiciona el futuro del Rey Arturo en la selección de su país, ya que el DT Reinaldo Rueda pretende tenerlo con minutos de juego. "Todos sabemos lo que significa la continuidad en el fútbol, y más para la trayectoria de Arturo. Conversé con él, le pedí mucha cordura y mucho equilibrio", concluyó el técnico.