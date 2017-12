Ascacibar jugó un partidazo y nadie entiende por qué no está en la Selección

Embed

Embed ¡El árbitro no cobró penal a Ascacibar, pero pidió el VAR y finalmente lo dio! pic.twitter.com/Fcq4OgViq1 — SportsCenter (@SC_ESPN) 16 de diciembre de 2017

Embed Partidazo de Ascacibar en Stuttgart vs Bayern. Le hicieron el penal sobre la hora, la rompió ¿Es menos 5 que los de Sampaoli? — Sebastián Bonaudo (@negrobonaudo) 16 de diciembre de 2017

Embed Para los que no lo siguen, Ascacibar juega asi TODOS los partidos! Un crack, a Gotze tampoco lo dejo jugar como hoy a Vidal. Se merece jugar en un grande de Europa u una liga decente — Robertino Barbier (@Roberbarbier) 16 de diciembre de 2017

Embed Hizo un gran partido contra el mejor equipo de Alemania, no se merece una oportunidad para estar dentro del plantel de la selección el rusito Ascacibar? — RR (@RodrigoRosa97) 16 de diciembre de 2017

Embed Tweets sobre Ascacibar

Bayern Münich, pentacampeón y actual líder de la Bundesliga, estiró su ventaja tras superar a Stuttgart, con el argentino Santiago Ascacibar, por 1-0, de local, en un encuentro perteneciente a la 17ma. fecha.El delantero alemán Thomas Müller anotó el gol de los bávaros, a los 34 minutos del segundo tiempo.El volante Santiago Ascacibar (ex Estudiantes de La Plata ) salió en el once inicial de Stuttgart (17 puntos), mientras que el defensor Emiliano Insúa (ex Boca Juniors) estuvo en el banco de suplentes.Bayern Münich suma 41 unidades con este triunfo, y le saca 11 a su escolta Schalke 04 (igualó con Frankfurt por 2-2) y 13 a Red Bull Leipzig (juega el domingo frente a Hertha Berlín).