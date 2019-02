Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl

Sobre un gigantesco escenario en forma de letra 'M', con mucha gente cerca el escenario, Maroon 5 comenzó su show interpretando Harder to breath y This Love. Luego llegó la actuación de Travis Scott, quien salió de adentro de una bola de fuego.

Embed





Después fue momento una de las canción más esperadas por el público. Maroon 5 cantó Girls Like You acompañado de un grupo de Góspel, para que luego llegue un clásico como She Will Be Loved.

Tras la aparición del rapero Big Boi, Adam Levine y su banda interpretaron Sugar y Moves Likes Jagger, dos de sus grandes hits de los últimos años. La canción que hace referencia al líder de los Rolling Stones fue el broche de oro de su actuación.