Así le fue a la Reserva del Tomba con el Sabalero

Por la fecha 21 del campeonato de Reserva de AFA, Godoy Cruz recibió en el predio de Alto Rendimiento de Coquimbito a Colón de Santa Fe. El resultado final fue un empate en uno.

En el primer tiempo, la visita se acomodó más rápido y comenzó a manejar los hilos del partido. Sin embargo, fue el Expreso quien se pudo poner en ventaja. En una contra, y en la primera que tuvo, un centro de Marcelo Freites encontró a Fernando Núñez que empujó la pelota y abrió la cuenta.

Luego del gol, el Tomba creció pero la visita logró llegar al empate. Iban 38 minutos cuando Tomás Sandoval decretó el 1 a 1.

El complemento no comenzó de la mejor manera para Godoy Cruz, ya que Fernando Núñez vio la roja directa y dejó a los suyos con uno jugador menos, por lo que el esfuerzo debió ser aún mayor. Ambos equipos tuvieron situaciones claras para quedarse con los tres puntos, pero ninguno estuvo fino en la definición.

En la próxima fecha, el Tomba visitará a San Lorenzo el viernes a las 10 horas.

Síntesis del partido:

Godoy Cruz (1): Ramiro Martínez; Pablo Peña, Facundo Jofré, Marcos Rouzies, Luciano Lapetina; Marcelo Freites, Agustín Verdugo, Germán Sosa, Valentín Burgoa, Agustín Manzur; Fernando Núñez. DT: Nilo Carretero.

Colón SF (1): Chicco; Vigo, Garces, Quiroz, Meza; Medrano, Malimberni, Moschion, Galvan; Sandoval y Saravia.

Goles: 24′ Núñez (GC); 38′ Sandoval (C).

Cambios: 45′ Baranosky por Saravia (C); 56′ Lucas Agüero por Manzur (GC); 65′ Agustín Aleo por Burgoa (GC); 78′ Taborda por Malimberni (C); 84′ Farioci por Meza (C); 86′ Franco González por Verdugo (GC).

Amonestados: 31′ Lapetina (GC); 38′ Manzur (GC); 88′ Aleo (GC); 88′ Vigo (C).

Expulsados: 55′ Núñez (GC).





Fuente: Prensa Godoy Cruz