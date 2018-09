Así le quedó la cara a Golovkin tras la "batalla" ante Canelo

Saúl "Canelo" Álvarez se convirtió en el nuevo campeón mundial de los pesos medianos por decisión mayoritaria frente al kazajo Gennady Golovkin tras una intensa pelea que para los especialistas, cumplió a las expectativas.

"No fue fácil, pero trabajamos para ganar. Queríamos el nocaut y no llegó, pero al menos cumplimos con el objetivo. Tenía un rival muy fuerte enfrente y eso también cuenta. Esta es una victoria importante para mi país. Es increíble para mi historia también", dijo Álvarez

"Podría decir muchas cosas hoy, pero no me queda más que felicitar a Canelo porque es el nuevo campeón. No esperábamos que saliera a buscar la pelea, pero lo hizo y eso provocó el gran espectáculo que protagonizamos", comentó por su parte Golovkin, quien terminó con los pómulos morados y un corte en su cara.

