Así se jugará la Copa de Plata 2019

La Unión de Rugby de Cuyo oficializó el fixture del certamen cuyano de ascenso denominado "Copa de Plata".

Torneo donde participarán ocho equipos: Belgrano (San Rafael) Banco RC (Mendoza), Club Personal Banco Mendoza (Mendoza), Huazihul (San Juan), Mendoza RC (Mendoza), Peumayén (Mendoza), San Jorge (San Rafael) y Universitario (Mendoza).

Vale señalar que Peumayén y Banco RC descendieron del Top 8.

El sistema de juego será el habitual, es decir, todos contra todos, a dos ruedas y los cuatro primeros jugarán las semifinales de la competición.

El certamen comenzará el 16 de marzo y finalizará el 20 de julio.

A continuación el camino, la ruta de los equipos sanrafaelinos.

1° fecha: 16 de marzo: San Jorge vs. Peumayén/ Huazihul vs. Belgrano

2° fecha: 23 de marzo: San Jorge vs. Belgrano

3° fecha: 30 de marzo: Belgrano vs. Universitario / Huazihul vs. San Jorge

4° fecha: 6 de abril: Universitario vs. San Jorge /Mendoza RC vs. Belgrano

5° fecha: 13 de abril: San Jorge vs. Mendoza RC / Belgrano vs. CPBM

6° fecha: 27 de abril: CPBM vs. San Jorge / Banco C vs. Belgrano

7° fecha: 4 de mayo: San Jorge vs. Banco RC / Belgrano vs. Peumayén

8° fecha: 11 de mayo: Belgrano vs. Huazihul / Peumayén vs. San Jorge

9° fecha: 18 de mayo: Belgrano vs. San Jorge

10° fecha: 25 de mayo: San Jorge vs. Huazihul / Universitario vs. Belgrano

11° fecha: 1 de junio: Belgrano vs. Mendoza RC / San Jorge vs. Universitario

12° fecha: 8 de junio: Mendoza RC vs. San Jorge / CPBM vs. Belgrano

13° fecha: 22 de junio: San Jorge vs. CPBM / Belgrano vs. Banco RC

14° fecha: 29 de junio: Banco RC vs. San Jorge / Peumayén vs. Belgrano

Semifinales: 13 julio

Final: 20 julio