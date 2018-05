¡Atención! Esto tenés que saber sí o sí si vas a viajar al Mundial de Rusia

"Si bien contar con la vacuna no es un requisito que se solicita para ingresar a Rusia, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Argentina y así poder proteger a las personas que no pueden recibirla", explicaron en un comunicado desde la cartera que conduce Adolfo Rubinstein.





Las autoridades sanitarias alertaron que con la circulación del virus en Europa y la asistencia de personas de distintos países al campeonato se podrían producir contagios.





Durante 2017 en Europa más de 21.000 personas contrajeron la enfermedad y 35 murieron, en tanto que el 72% de los casos fueron notificados por Italia, Rumania y Ucrania.





"En el transcurso de este año, la situación dista de estar controlada tanto en Europa como en otras regiones del mundo, como en América", explicó el ministerio de Salud en un comunicado.





En Argentina desde el 2000 no se registran casos autóctonos pero debido a la alta circulación del virus en otras regiones se han reportaron casos importados.





El mayor brote fue en el año 2010, luego del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, con 17 casos diagnosticados.





Para estar protegidos del sarampión los niños de 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola- paperas), mientras que los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben tener dos dosis de vacuna doble o triple viral que se haya aplicado después del primer año de vida.





Las personas que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.





También se aconsejó la vacuna contra la gripe para las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo: mayores de 65 años, los niños de 6 a 24 meses, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.





Además se recomienda la vacuna contra el neumococo a las personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años.

