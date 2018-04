Atlético de Madrid se metió en semis de la Europa League

Atlético de Madrid , conducido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, se clasificó este jueves a las semifinales de la Liga de Europa a pesar de caer con Sporting de Lisboa, de Portugal, por 1-0 como visitante en el encuentro de vuelta, tras haberse impuesto 2-0 en la ida.

El delantero colombiano Fredy Montero (28m. PT) convirtió el único tanto para los lusitanos.





Embed





En el conjunto español sumó minutos el atacante Ángel Correa (ex San Lorenzo), quien entró a los 14 minutos del segundo tiempo, a la vez que los volantes nacionales Marcos Acuña (ex Racing Club) y Rodrigo Battaglia (ex Huracán) fueron titulares en el equipo portugués.

Además, el arquero Axel Werner (ex Boca Juniors) ocupó un lugar en el banco madridista aunque no tuvo acción.

Por otra parte, Olympique de Marsella, de Francia, con el ex River Plate Lucas Ocampos en cancha durante los últimos 30 minutos, goleó a Red Bull Leipzig, de Alemania, por 5-2 (5-3 global), de local, y se metió entre los cuatro mejores.

Los otros resultados de la jornada arrojaron los pasajes de Arsenal, de Inglaterra, que igualó con CSKA, de Rusia, en Moscú por 2-2 (6-3), y de Red Bull Salzburgo, de Austria, luego de aplastar a Lazio, de Italia, por 4-1 (6-5) como local.

Los cruces de semifinales se conocerán este viernes en Nyon, Suiza, después de la definición de los choques de la Liga de Campeones, competencia en la que también llegaron cuatro representantes de diferentes países (Real Madrid -España-, Liverpool -Inglaterra-, Roma -Italia- y Bayern Münich -Alemania-).